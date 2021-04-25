Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular "iyilik hareketi"yle örnek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular "iyilik hareketi"yle örnek oluyor

Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Düzce'de Muay Thai ve Rafting Milli Takım antrenörleri ve sporcuları, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, karınlarının doymasını sağlıyor.

Düzce'de Muay Thai ve Rafting Milli Takım antrenörleri ve sporcuları, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, karınlarının doymasını sağlıyor.

Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, Muay Thai Mili Takım Antrenörü Muhammed Bişgin ve çoğunluğu milli takım sporcuları, iki ay önce sokak hayvanlarının kısıtlamadan etkilenmemesi için sosyal medyada "İyilik hareketine var mısınız?" kampanyası başlattı.

Kentteki birçok iş adamı ve vatandaşların desteğiyle aldıkları et ve mamaları, antrenman haricinde buluşarak kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına ulaştıran sporcular, hayvanların bakımıyla da özenle ilgileniyor.

"Hayvanlar aç kalmasın diye mücadelemizi veriyoruz"

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Bişgin, AA muhabirine, sporculuğun özünde doğaya ve canlıya saygı duymak olduğunu vurgulayarak, yaklaşık iki aydır hafta sonu kısıtlamalarında çeşitli noktalardaki sokak hayvanlarına ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Yaptıkları faaliyetten büyük keyif aldıklarını dile getiren Bişgin, "Sporcularımızla gelip hayvanlara mama veriyoruz. Bizlere iş insanlarımız da destek veriyor. Yaklaşık 1 ton et, 1 tonu aşkın da mama getirdik. Bu faaliyetimize farklı noktalarda devam ediyoruz. İki aydır her hafta sonu buraya geliyoruz. Hayvanlar aç kalmasın diye mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.

Rafting Milli Takım Antrenörü Tepe ise "İyilik hareketine var mısınız?" sloganıyla yardım faaliyetine başladıklarını söyledi.

Tepe, rafting tesislerinin salgınla beraber kapandığını, kendilerinin de doğadaki hayvanların aç kalmaması için karınlarını doyurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hem mama hem de et alarak sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için çaba sarf ediyoruz. 'İyilik bulaşıcıdır.' dedik ve bu yola çıktık. Bu işe öncülük ettik, vatandaşlarımız da bize destek oluyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülüğümüzün örnek olduğunu görüyoruz. Birçok vatandaşımız da kendi imkanlarıyla hayvanlara ulaşıyor."

Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular 'iyilik hareketi'yle örnek oluyor
Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular 'iyilik hareketi'yle örnek oluyor
Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular 'iyilik hareketi'yle örnek oluyor
Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular 'iyilik hareketi'yle örnek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi
EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular "iyilik hareketi"yle örnek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:51:19. #1.16#

title