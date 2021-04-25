Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular "iyilik hareketi"yle örnek oluyor

Düzce'de Muay Thai ve Rafting Milli Takım antrenörleri ve sporcuları, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, karınlarının doymasını sağlıyor.

Düzce'de Muay Thai ve Rafting Milli Takım antrenörleri ve sporcuları, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, karınlarının doymasını sağlıyor.

Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, Muay Thai Mili Takım Antrenörü Muhammed Bişgin ve çoğunluğu milli takım sporcuları, iki ay önce sokak hayvanlarının kısıtlamadan etkilenmemesi için sosyal medyada "İyilik hareketine var mısınız?" kampanyası başlattı.

Kentteki birçok iş adamı ve vatandaşların desteğiyle aldıkları et ve mamaları, antrenman haricinde buluşarak kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına ulaştıran sporcular, hayvanların bakımıyla da özenle ilgileniyor.

"Hayvanlar aç kalmasın diye mücadelemizi veriyoruz"

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Bişgin, AA muhabirine, sporculuğun özünde doğaya ve canlıya saygı duymak olduğunu vurgulayarak, yaklaşık iki aydır hafta sonu kısıtlamalarında çeşitli noktalardaki sokak hayvanlarına ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Yaptıkları faaliyetten büyük keyif aldıklarını dile getiren Bişgin, "Sporcularımızla gelip hayvanlara mama veriyoruz. Bizlere iş insanlarımız da destek veriyor. Yaklaşık 1 ton et, 1 tonu aşkın da mama getirdik. Bu faaliyetimize farklı noktalarda devam ediyoruz. İki aydır her hafta sonu buraya geliyoruz. Hayvanlar aç kalmasın diye mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.

Rafting Milli Takım Antrenörü Tepe ise "İyilik hareketine var mısınız?" sloganıyla yardım faaliyetine başladıklarını söyledi.

Tepe, rafting tesislerinin salgınla beraber kapandığını, kendilerinin de doğadaki hayvanların aç kalmaması için karınlarını doyurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hem mama hem de et alarak sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için çaba sarf ediyoruz. 'İyilik bulaşıcıdır.' dedik ve bu yola çıktık. Bu işe öncülük ettik, vatandaşlarımız da bize destek oluyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülüğümüzün örnek olduğunu görüyoruz. Birçok vatandaşımız da kendi imkanlarıyla hayvanlara ulaşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş