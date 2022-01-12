Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi - Haberler
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Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi

Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Cahit Zarifoğlu Yurt Müdürlüğü'nde konaklayan öğrenciler, düzenli olarak sokak hayvanları ile ilgileniyor.

DÜZCE (İHA) – Cahit Zarifoğlu Yurt Müdürlüğü'nde konaklayan öğrenciler, düzenli olarak sokak hayvanları ile ilgileniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdunda konaklayan öğrenciler, sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Sahipsiz olmamaları için onlarla ilgilenen öğrenciler, kedi ve köpeklere mama dağıtımı da gerçekleştirdi. - DÜZCE

Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi

Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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