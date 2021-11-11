SOKAK HAYVANLARINA DESTEK İÇİN TENİS TURNUVASI - Haberler
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SOKAK HAYVANLARINA DESTEK İÇİN TENİS TURNUVASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da geliriyle sokak hayvanlarına mama alınacağı tenis turnuvası düzenlendi.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da geliriyle sokak hayvanlarına mama alınacağı tenis turnuvası düzenlendi.

Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz'ın düzenlediği, 4 gün süren Patimix Çiftler Turnuvasına 8 takım katıldı. Turnuvada yer alan sporculardan alınan katılım bedeliyle sokak hayvanlarına mama alınacak. Turnuvanın sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından turnuvaya katılmayan tenis severlerde maddi destekte bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında yapılan turnuvanın ödül töreninde konuşan Vali Ali Arslantaş, Sokaktaki dostlarımızı unutmayıp daha rahat yaşam sağlayacak, mama bulmalarını sağlayacak organizasyona katkı koyanlara teşekkür ediyorum dedi. Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz da sosyal proje kapsamında sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamak için düzenlenen organizasyona destek olanlara teşekkür dedi.

Turnuvada Çağkur Sarıkurt- Ali Murat Koşar çifti birinci, Burdur Vali Yardımcıları Sedat Yıldırım- İbrahim Özkan çiftçi ikinci, Mehmet Ülker-Salih Göksel ve Yasemin Zenger-Mevlüt Şimşek çifti üçüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Burdur Valisi Ali Arslantaş verdi.

SOKAK HAYVANLARINA DESTEK İÇİN TENİS TURNUVASI

SOKAK HAYVANLARINA DESTEK İÇİN TENİS TURNUVASI

SOKAK HAYVANLARINA DESTEK İÇİN TENİS TURNUVASI

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