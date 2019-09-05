Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi - AFYONKARAHİSAR

05.09.2019 14:33

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından geliri sokak hayvanları yararına olan kermes düzenlendi.

Ece Mahallesi Meydan sokakta açılan kermeste giyim, gıda, oyuncak gibi bir çok ürün satışa çıkarıldı. Kermesten elde edilen gelirler sokak hayvanlarının tedavisi, bakım ve yemeği gibi ihtiyaçlarını karşılanacak.

Kesrmesin Sandıklı'da bir ilk olduğunu belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne destek verdiklerini belirtti.

Güzel bir etkinliğe imza attıkları için dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Çöl, "Sandıklı'mızda ilk olan bir çalışma. İnşallah Sandıklı'mızın destek ve gayretleri ile sokak hayvanlarına en güzel şekilde bakarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kermeste sokak hayvanlarına destek olmak için geldiğini belirten Doğa Sporları Derneği üyesi Asım Yıldız, "Açılan kermes sokak hayvanlarını korumak adına Sandıklı'da ilk kez açılılıyor. Bir dernek açıyor. Güzel düşünülmüş hayvanları korumak adına." dedi.

Kermesten elde edilen gelirin tamamen sokak hayvanlarına kullanılacağını belirten Sandıklı Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Fatma Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Geliri sokak hayvanlarımızın tedavi beslenmesi için harcanacak olan kermesimizi açmış bulunuyoruz. Çok büyük ilgi gördü kermesimiz. Sandıklı'daki yardımseverlerimiz, iş adamlarımız herkes destek oldu. Çünkü Sandıklı'da ilk defa olan birşeydi bu. Kermesimizde kıyafetlerden tutun, çocuk oyuncaklarına, mutfak eşyalarına, ayakkabılara ve gıda maddelerine kadar herkese hitap eden bir kermes. İnşallah çok yararlı olur bizim için çok fazla para toplayabiliriz. Sokak hayvanlarımızın çok fazla bakıma ve beslenmeye ihtiyacı var. Sandıklı'daki iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bir isteğimiz var bizim. Bizleri yalnız bırakmasınlar, bizlere destek olsunlar. 1 Liralarımız, Bin lira olsun. 1 kap yemeğimiz 1 kazan yemeğe dönüşsün. El ele verir isek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Sandıklı'da bir ilk bu inşallah devamınıda getireceğimizi düşünüyoruz. Bir kap, bir yemek ve bir kucakta sevgi kampanyamızı sonuna kadar devam ettireceğiz."

Dualarla açılışı yapılan kermese Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı İlçe Müftüsü Mehmet Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA