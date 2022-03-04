HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sokak hayvanları unutulmadı,1 ton mama doğaya bırakıldı

SİVAS Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton kuru mama ve 150 kg yaş mama, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya bırakıldı.

Koyulhisar Kültür Derneği ve Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sokak hayvanları için çalışma yaptı. İlçe merkezinde ve köylerde, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için 1 ton mama ve 150 kg konserve doğaya bırakıldı.

"Aç canlılar varken, tok yatmayı vicdansızlık olarak görüyoruz"

Koyulhisar Kültür Derneği ve Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kendirli, "Yeterince beslenemeyen sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında daha fazla sıkıntı çekiyor. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi, zorlu kış şartlarında aç kalkmaması için yardımsever vatandaşlardan topladığımız mama ve konservelerin dağıtımını İstanbul'dan Koyulhisar'a gelerek 4 gün boyunca arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Kış aylarında köylerimizde pek kalan olmadığı için sokak hayvanları karınlarını doyurmakta oldukça zorlanıyorlar. Dernekçiliğin sadece insanlar üzerine kurulu olmadığını göstermek ve diğer derneklere örnek olmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Aç canlılar varken, tok yatmayı büyük bir vicdansızlık olarak görüyoruz. Sokaktaki dostlarımızı elimizden geldiğince korumak durumundayız. Hayvanlar, doğanın bir parçası ve ekolojik dengenin unsurudur. Tüm toplumu bu konuda daha duyarlı olmaya ve hayvanların yaşam haklarına saygı duyarak onlarla birlikte yaşamaya davet ediyoruz "dedi.