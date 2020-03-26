Sokak hayvanları için özel ekip kuruldu Sokak hayvanları için özel ekip kuruldu Mama kapları kontrol edilip su ve yiyecek bırakılıyor Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Korona virüsü ile mücadele sürerken bu zorlu dönemde sokak hayvanlarını da unutulmadı.

Sokak hayvanları için özel ekip kuruldu

Mama kapları kontrol edilip su ve yiyecek bırakılıyor

ANTALYA - Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Korona virüsü ile mücadele sürerken bu zorlu dönemde sokak hayvanlarını da unutulmadı. Beslenme kapları düzenli olarak kontrol edilen sokak hayvanları için kurulan ekiplerle su ve yiyecek bırakılıyor.

Antalya merkez Konyaaltı Belediyesi, ilçede bu virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirirken dezenfekte çalışmaları dışında insanların sokaklardan çekilmesiye birlikte yalnız kalan sokak hayvanları için de tedbirler aldı.

Belediye Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından, bölgedeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını düzenli olarak kontrol ediyor. Mama ve su takviyesiyle eksik olan kapları dolduruyor.

Kaynak: İHA