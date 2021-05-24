Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor
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Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor Yozgat'ta bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkmak için kendi birikimleriyle bir barınak kuran terzi İbrahim Dinçer, her gün 20 köpeğin bakımı ve beslenmesi için 12 kilometre yol kat ediyor.

Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor

YOZGAT - Yozgat'ta bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkmak için kendi birikimleriyle bir barınak kuran terzi İbrahim Dinçer, her gün 20 köpeğin bakımı ve beslenmesi için 12 kilometre yol kat ediyor.

Saraykent ilçesinde yaşayan terzi İbrahim Dinçer, sokakta bulduğu yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının ihtiyacını kurduğu barınakta kendi imkanlarıyla karşılıyor. İlçe merkezinde terzilik yapan ancak pandemi nedeniyle işleri azalan ve vaktinin büyük bir bölümünü sokak köpekleriyle geçiren Dinçer, günde 12 kilometre yol kat edip barınakta köpeklerinin hem beslenme ihtiyacını karşılıyor hem de bakımlarını yapıyor.

Hayvanları çok sevdiğini ve sokakta gördüğü bakıma muhtaç, aç ya da yaralı sokak köpeklerine sahip çıktığını söyleyen Dinçer, "Köpeklerim için hiçbir şeyden kaçınmıyorum, yeter ki onlar sevinsin huzurlu bir şekilde yaşasınlar. Onlar benim gözümde çok üstünler. Maddi durumum çok iyi değil ama onların rızkını rabbim veriyor. Ben 20 tane köpeğe bakıyorum. İnsanlardan tek isteğim herkes bir tane evine, bahçesine sokak köpeği alsa sokakta hiç köpek kalmaz. O köpek sizden çok özel bir şey de beklemiyor, onları beslesinler ve duyarlı olsunlar" dedi.

Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor
Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor
Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor
Sokak hayvanları için günlük 12 kilometre kat ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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