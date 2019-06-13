Sokağın Çocukları Geliyor! Sokağın Çocukları dizisi ne zaman? Sokağın Çocukları oyuncu kadrosu

Youtube'da yayın hayatına başlayan Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da ardından BluTV'ye geçiş yapmıştı. Dizi 6. Sezon 6. Bölümde final yaptı ve dizinin başrol oyuncularından Savaş Satış, 'Sokağın Çocukları' adlı dizi ile kaldıkları yerden devam edeceklerini sevenlerine duyurdu. Dizi takipçileri 'Sokağın Çocukları dizisi ne zaman?' sorusunu araştırıyor. Sokağın Çocukları konusu ve oyuncular…

6. SEZONDA VEDA ETTİ

Adana sokaklarında geçen Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisi, bir grup genç tarafından Youtube dizisi olarak hayatına başladı. Büyük bir kitleye ulaşmayı başararak BluTV'de izleyiciyle buluşmayı sürdürdü. Her sezonuyla akılara kazınan Sıfır Bir 12 Haziran Çarşamba akşamı 6. Sezon 6. final bölümüyle seyircisine veda etti.

SOKAĞIN ÇOCUKLARI DİZİSİ BLUTV'DE

BluTV platformunda yayınlanan Sıfır Bir dizisinin yapımcıları, yeni sezon öncesi yeni bir dizi ile devam edeceklerini açıkladı. Yine BluTV platformunda yayınlanacak yeni dizi 'Sokağın Çocukları' oldu. Sokağın Çocukları dizisi Sıfır Bir dizisinin yapımcıları tarafından yapılacak. Sıfır Bir'in başarılı oyuncusu Savaş Satış, Instagram hesabından 'Sokağın Çocukları' projesinin sevenlerine duyurdu.

SOKAĞIN ÇOCUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sıfır Bir'in yapımcılarının hazırlayacağı Sokağın Çocukları dizisi de Sıfır Bir gibi BluTv platformunda yayınlanacak. Dizinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmazken, dizinin kadrosu ise Sıfır Bir oyuncularından oluşacak.