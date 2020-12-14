Sokağa Sokağa çıkma yasağı açıklandı mı? Sokağa çıkma yasağı var mı? 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Kovid 19 etkisi hala devam ediyor. Artan vakalar ise yeni yasakları ister istemez doğuruyor. Peki, Sokağa Sokağa çıkma yasağı açıklandı mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Salgın sebebiyle günden güne artan vakalar yeni yasakları ve çeşitli görüşmeleri doğuruyor. Kabine toplantısı ile de yeni alınan kararlar ileriki saaatlerde açıklanıyor olacak. Peki, Sokağa Sokağa çıkma yasağı açıklandı mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu son günlerde hem çalışanlar hem de diğer kesinlerden en çok aratılan konulardan birisi. Peki, Sokağa Sokağa çıkma yasağı açıklandı mı? Sokağa çıkma yasağı var mı? 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek? Kabine toplantısı henüz bitmedi ve yeni açıklamalar gelmedi.Kabine toplantısı sonucu ise yien internet sitemizde yer alıyor olacak.