Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
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Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu

04.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:51

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanırken İstanbul'da pazar gecesi yasak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyesinde kalıyordu. Yasağın kalkmasının ardından 40 dakika geçince ise trafik yoğunluğu yüzde 15'e çıktı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ertesi günü vatandaşların sokaklara adeta akın etmesi tepki çekerken İstanbul'da gece yarısı dikkat çeken bir durum oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU FIRLADI

Pazar gecesi 23.59'da sokağa çıkma yasağı sona ermeden önce İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yüzde 1 seviyesindeydi.

Pazartesi 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte İstanbullular adeta arabalarıyla kendilerini dışarıya attı. Bu durum sonucunda 00.40'ta İBB verilerine göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 15 seviyelerine çıktı.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA YÜZDE 2'LERDE KALIYORDU

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu en fazla yüzde 2-yüzde 4 seviyelerine kadar çıkıyordu.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu

Güncel Manşet

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