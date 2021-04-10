Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu? Hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu? Metrolar ve otobüsler sefer yapacak mı?

Hafta sonu kısıtlamalarında toplu taşımanın durumu merak edilirken Metrolar ve otobüsler sefer yapacak mı ve hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu gibi konular araştırıldı. Peki, hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu? Metrolar ve otobüsler sefer yapacak mı?

Kabin toplantısı sonrası açıklanan kararlarda hafta sonu yasaklarının kapsamının genişlediği açıklanmıştı. Peki, hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu? Metrolar ve otobüsler sefer yapacak mı? İşte, detaylar…

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?

Ankara EGO'dan duyuru:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla, 30 Mart 2021 tarih ve 2021/16 sayılı ANKARA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU (UHK) Kararı doğrultusunda, 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak, 3 Nisan 2021 Cumartesi, 4 Nisan 2021 Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğünce, Filo Takip Merkezi ve saha denetim sorumluları tarafından anlık olarak takip edilen yolcu yoğunluğu, 3 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacak olan "TÜRMOB Mali Müşavirlik ve Staja Giriş Sınavı" ve 4 Nisan 2021 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak olan "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)"na katılacak vatandaşlarımızın sınav merkezlerine ulaşımları dikkate alınarak, mevcut hafta sonu çalışma programımıza ilave olarak EK-1B tabloda belirtildiği şekilde Cumartesi günü 9 hatta 11 adet servis,Pazar günü 18 hatta 79 adet ek servis planlaması yapılmıştır.

2 Nisan 2021 tarihi itibarıyla saat 21.00'de başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) çalışmayacaktır. Ankara Metrosu ve ANKARAY Raylı Sistem işletmelerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasında (2 Nisan 2021 Cuma saat 21.00'den, 5 Nisan 2021 Pazartesi saat 06.00'ya kadar) çalışmayacaktır. İşletmelerimizin 2 Nisan 2021 Cuma günü akşamı normal tarifeli servisleri 21.00'de sona erecektir. Ancak aktarma yapacak yolcularımızı mağdur etmemek için Ankara Metrosunda Koru İstasyonu'ndan 21.25, Kızılay İstasyonu'ndan her iki yöne 21.50, aynı şekilde ANKARAY'da da Kızılay İstasyonu'ndan her iki yöne 21.50'de son bir sefer yapılacaktır. Metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veren otobüs hatlarımızda ise metro ağlarının son sefer saatlerine uygun olacak şekilde servis planlaması yapılmıştır.

2 Nisan 2021 tarihi ile bu tarihten sonra uygulanacak kısıtlamalarda, EGO otobüsleri servis hareket saatleri (EK-1A), Raylı Sistem (Metro ve ANKARAY İşletmesi) hareket saatleri ve son sefer saatleri (EK-2) aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

Ayrıca güncel otobüs hareket saatlerine ve güzergâhlara EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

METROLAR VE OTOBÜSLER SEFER YAPACAK MI?

Metro İstanbul duyurusu:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta sonları için Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.

Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapılan istasyon ve giriş-çıkışları bu linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul'a hizmet vermeye devam edecektir.

En kısa zamanda, İstanbul'un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle...