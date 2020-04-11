Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi - Haber
Kadıköy Meydanı, Koronavirüs, İstanbul

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı adeta sessizliğe büründü.

11.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:34
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı. Dün gece İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü.

Boş kalan Kadıköy Meydanı ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi Haber
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Haber
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haber
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Haber
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haber
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Pınar Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Radamel Falcao Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Nisan Ankara Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 10:09:55. #1.15#
title