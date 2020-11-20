Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

20.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:41
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün başlayacak Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlaması açıklandıktan sonra, yasağın ne zaman başlayacağı ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre,"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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