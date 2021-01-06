Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi günler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, bitiyor? Son dakika sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi günler?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeye göre, hafta içi akşam saat 21.00'den takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar süren, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamalar ilk olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edip bitiyor" denildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı hafta sonu boyunca devam ediyor ve pazartesi günleri saat 05.00'da son buluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgede şöyle denildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­ ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir" denildi.

Aynı genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni karar göre gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yeni genelgede bulunan " 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak."

20 yaş altı çocukların ve gençlerin şehir içi toplu taşıma kullanımı kısıtlandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Koronavirüs ile ilgili alınan yasak kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi ertelenmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.