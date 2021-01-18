Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu?
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu?

18.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:57
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu?

Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, sokağa çıkma yasağı detayları…

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların ne zaman biteceği merak ediliyor. Yetkiler konu ile ilgili açıklama yaparken, planlanan tarihi açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu?

KISITLAMALAR KALKIYOR MU?

Aşılama sürecinin aktif bir şekilde devam ettiği Türkiye'de en çok merak edilen konulardan biri de kısıtlamaların ne zaman kalkacağı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon aşılama sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

Koronavirüs yasakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilisi 'şartlı' verdi. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan yetkili "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

"ŞUBAT 15 İÇİN KİMSE UMUTLU DEĞİL"

Sarıkaya şöyle devam etti: "Ancak 50 milyon dozun tamamının bu sürede gelmesi halinde bu sayı 25 milyona kolaylıkla ulaşacak. Zaten Sinovac'tan gelen ile nüfusun bu kadarının, Biontech'ten gelecek 4,5 milyon ile de 2,25 milyonun daha aşılanması ile 27 milyon kişinin Mart ortasında aşılanması söz konusu.

Bakanlığın etkin ve yetkin isminin şu sözleri önemli: 'Hedefimiz 15 Mart'ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek…' Şubat 15 için ise kimse şu aşamada ciddi bir umut veremiyor…"

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