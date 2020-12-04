Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bugün (4 Aralık Cuma) yasak var mı? Saat kaçta başlayacak?

Koronavirüs kapsamında sokağa çıkma yasağında yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre hafta içi akşam saat 21:00 'dan sabah 05:00 'a kadar sokağa çıkma yasağı olacak. Peki hafta sonu tüm gün yasak olacak mı? Bugün yasak kaçta başlıyor? Cuma günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 4 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta olacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak saatleri ne zaman? Sokağa çıkma yasağı hakkında tüm bilgiler sizlerle...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Hafta içi saat 21:00 ile ertesi gün 05:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Hafta sonu ise Cuma 21:00 ile Pazartesi saat 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

BUGÜN 4 ARALIK CUMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

4 Aralık 2020 Cuma günü akşam saat 21:00 'da sokağa çıkma yasağı başlayacak olup Pazartesi günü sabah saat 05:00 'a kadar bu yasak devam edecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

Sonuç olarak hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasağı olacaktır. Fakat hafta içleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar yasak devam edecek.