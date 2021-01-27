Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? 27-28 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı 25-29 Ocak haftasında yine devam etmektedir. Peki hangi saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? 27-28 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı 25-29 Ocak haftasında yine devam etmektedir. Peki hangi saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? 27-28 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokak kısıtlaması ile ilgili tüm detaylar geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde paylaşılmıştı. Kabine toplantısında yeni bir karar alınıncaya kadar da hem hafta içi hem de hafta sonu kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek. İşte bu hafta uygulanacak olan kısıtlamaların saatleri haberimizde.

25-29 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde hafta sonu tüm gün, hafta içi de 21.00 ile 05.00 arası sokak kısıtlaması uygulanacağı bilgisi yerini almıştı. Buna göre bu hafta uygulanacak olan kısıtlamaların saatleri şu şekilde:

25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak olan kısıtlama 26 Ocak 2021 Salı saat 05:00'te sona erecek,

26 Ocak 2021 Salı saat 21:00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 05:00'te tamamlanacak,

27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 21:00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 05:00'te sona erecek,

28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 21:00'de başlayacak olan kısıtlama 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 05:00'te bitecek,

29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21:00'de başlayacak olan kısıtlama ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05:00'te sona ermiş olacak.

Kabine toplantısında yeni bir karar alınması durumunda bu saatler değişiklik gösterebilecek.