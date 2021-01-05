Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürüyor?
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Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürüyor?

05.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:55
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürüyor?

Koronavirüs vaka artışının önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasak ve kısıtlamaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında vatandaş bilgilendirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Yurt genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması başarılı bir şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere, hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz bir şekilde kısıtlama uygulanıyor. Bu noktada, hafta içinde akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağı saatleri ve diğer bilgiler de öğrenilmeye çalışılıyor. Market ihtiyacından diğer ihtiyaçlara kadar, son anda bir sıkıntı yaşamak istemeyenler, 'Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?' sorusuna yanıt arıyor.

5 OCAK BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelge yayınlandı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de bu genelgede vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, 5 Ocak bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede, yeni bir karara kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararlar alana kadar hafta içi ve hafta sonu bu saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

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