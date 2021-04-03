Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Artan koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Düşük riskli iller! Yüksek riskli iller! Kırmızı renkte iller!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar alınmıştı. Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Düşük riskli iller! Yüksek riskli iller! Kırmızı renkte iller!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SORGULAMA

Haftanın belli günleri ve saatlerinde yasak olan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığınız ceza miktarınıe- devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK DERECESİNE GÖRE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA DURUMU

Düşük riskli (Mavi renkli) : Hafta sonu serbest. (21:00 - 05:00 arası hariç)

Orta riskli (Sarı) : Hafta sonu serbest. (21:00 - 05:00 arası hariç)

Yüksek riskli (Turuncu renkli) : Cumartesi serbest (21:00 - 05:00 arası hariç), Pazar yasak devam ediyor.

Çok Yüksek riskli (Kırmızı renkli) : Cumartesi ve Pazar günleri tamamen yasak.

NOT = Buna ek olarak tüm illerde hafta içi ve hafta sonu akşam sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. 81 ilde akşam 21:00 - 05:00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Yani aynı şekilde hafta sonları da sokağa çıkmak akşam 9'dan sonra yasak olacak.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ RENKTEKİ) İLLER

Şırnak

ORTA RİSKLİ (SARI RENKTEKİ) İLLER

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU RENKTEKİ) İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI RENKTEKİ) İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL