Sokağa çıkma yasağı bulunan 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı
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Sokağa çıkma yasağı bulunan 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı

Sokağa çıkma yasağı bulunan 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde lastik tamiri yapan 76 yaşındaki yaşlı adam, jantın ayağına düşmesi sonucu yaralandı.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı
27.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:19

Sokağa çıkma yasağı bulunan 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde lastik tamiri yapan 76 yaşındaki yaşlı adam, jantın ayağına düşmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Sanayi Sitesi Samsun Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen iş yerinde el arabasının lastiğini tamir eden 76 yaşındaki Mahmut Kara, el arabasının jantı ayağı üstüne düştü. Yaralanan ve acı içerisinde kıvranan Kara için komşuları 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı alarak hastaneye kaldırıldı.

İş yeri komşusu ise, "Lastik tamir ederken ayağına jantı düşürmüş ve yaralanmış" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(ŞU-SLH-NT-Y)

Sokağa çıkma yasağı bulunan 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı

Kaynak: İHA

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