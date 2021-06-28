Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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