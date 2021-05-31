Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı

Kısıtlamanın olduğu 29 Mayıs cumartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendiği iddia edilen eğlenceye ait görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapıldığı düşünülen müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü.