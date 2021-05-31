Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Kısıtlamanın olduğu 29 Mayıs cumartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendiği iddia edilen eğlenceye ait görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapıldığı düşünülen müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendiği iddia edilen müzikli etkinliğe ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

Yemek servisinin de yapıldığı etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü. Görüntülerin etkinliğe katılan sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşmasıyla ortaya çıkan olay, o saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çok sayıda vatandaşın da tepkisini çekti.

İSTANBUL FETHİ KUTLAMALARI İDDİASI

Etkinliğin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği İstanbul'un Fethi yıl dönümü kutlamalarının 3. günü kapsamında olduğu iddia edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı - Haberler
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