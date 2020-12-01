AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone çekimleri Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Afyonkarahisar'da sessizlik hakim oldu Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone çekimleri Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Afyonkarahisar'da sessizlik hakim oldu

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Afyonkarahisar'da da şehrin en işlek noktaları olan Kent Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı uygulama noktasında araçları denetliyor. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattıkları sürücülerden evlerine gitmelerini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay