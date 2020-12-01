AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
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AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

01.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:19

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone çekimleri Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Afyonkarahisar'da sessizlik hakim oldu Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone çekimleri Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Afyonkarahisar'da sessizlik hakim oldu

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

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Afyonkarahisar'da da şehrin en işlek noktaları olan Kent Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı uygulama noktasında araçları denetliyor. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattıkları sürücülerden evlerine gitmelerini istiyor.

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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