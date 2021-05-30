Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller turistlere kaldı! Polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller turistlere kaldı! Polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller turistlere kaldı! Polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasında Konyaaltı Sahili'nin keyfini turistler çıkardı. Polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edenleri tespit etmek için sahildekilere tek tek pasaport kontrolü yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde turizm kenti Antalya'da denetimler sıkı tutuluyor.

Kentin ana arterlerinde ve kavşaklarda uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlardaki kişilerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller turistlere kaldı! Polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı

POLİS EKİPLERİ SAHİLDE DENETİM YAPTI

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Sahile gelen turistlerin bazıları sıcaklığı 23 derece olan denize girerken, bazıları ise kumların üzerine yatarak güneşin keyfini çıkardı.

Yerleşik yabancıların yoğun yaşadığı kentte bu kişilerin de turist gibi sahile gelerek kısıtlamayı ihlal etmemesi için polis ekipleri sahilde denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller turistlere kaldı! Polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı

İŞLETMELER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sahildekilerin tek tek pasaport kontrolünü yapan ekipler, kaldıkları otel bilgilerini de inceledi. 1 Haziran itibariyle başlaması beklenen normalleşme süreci için sahildeki işletmeler de hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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