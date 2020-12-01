Sokağa çıkma kısıtlamasında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar
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Sokağa çıkma kısıtlamasında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar

01.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:52

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının rekor kırmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi. Hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası yasak, hafta sonu ise tam kapanma kararı alındı. Peki alınan kararlar neleri kapsamıyor? İşte kısıtlamada serbest olan durumlar.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi"ne göre şunları yapmak serbest:

- Kısıtlı gün ve saatte de olsa, uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirler arası seyahat.

- 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.

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- Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest.

- Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. Engelliler araç da kullanabilecek.

- Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest

- 65 yaş üstü hafta içi 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.

- Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde kapıdan kupon/ganyan yatırma işlemi serbest.

CUMA NAMAZI NETLEŞMEDİ

- Cuma namazıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama 30 kişi cenaze namazı kılabilir.

- 30 kişi nikaha katılabilir.

- AVM'ler müşteri sayısı kısıtlanarak açık. HES kodu şart.

- Semt pazarları müşteri sayıları kısıtlanarak açık.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT

- İzin almak şartıyla özel araç kullanarak şunları yapmak serbest:

- Hastaneye gidip gelmek.

- Birinci derece yakınların ölümü halinde 4 kişi şehirler arası seyahat.

- 5 gün içinde geldiği yerden evine dönmek isteyenlere seyahat.

- Merkezi sınava katılacaklar,

- Özel veya kamuda günlük sözleşmeye davet yazısı olanlar için seyahat.

Sokağa çıkma kısıtlamasında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar
Haber Yorumları (2)
MEMOLİ: kurnazlık yapmışlar camiler ve cuma için niye bir açıklama yok unutulması mümkün değil
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SIFIR MESAFE OMUZ OMUZA: semt pazarlarında müşteri sayısında kısıtlayarak milleti kuyruğa dök sosyal mesafe sıfır alış-veriş yap o da serbest
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500
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