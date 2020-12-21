Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı

21.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:00
Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması için yoğun uğraş verirken, denetimler esnasında ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir sürücüye 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması için yoğun uğraş verirken, denetimler esnasında ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir sürücüye 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü 21.00 itibari ile başlayan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri yoğun bir şekilde çalıştı. Ekipler kısıtlamanın eksiksiz olarak uygulanması için oluşturdukları uygulama noktalarında denetim yaptı. İlçenin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, ilçe merkezinde seyir halindeki taşıt ve yayalara yönelik kısıtlama muaf belgesi, kimlik, ruhsat, ehliyet belgesi gibi sorgulaması yaptı. Denetimlere izinleri olan sürücülere maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra hıfsızsıhha kurulunun almış olduğu kararları hatırlatıldı. Denetimler esnasında uyduklarını durdurulan bir sürücüye ehliyetsizlikten dolayı 2 bin 473 lira para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç sürerken polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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