Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satış yapılan tekel bayisinde yakalandılar
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Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satış yapılan tekel bayisinde yakalandılar

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satış yapılan tekel bayisinde yakalandılar
02.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 03:00

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satılan bir tekel bayisinde polis tarafından yakalanan 2'si müşteri 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satılan bir tekel bayisinde polis tarafından yakalanan 2'si müşteri 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tekel bayisi önündeki hareketlilikten şüphelenerek iş yerini takibe aldı. O sırada ekipler, kapı önünde bir kişinin gözcülük yaparak dışarıdan gelen müşterilere, kepenk altındaki gizli bölmeden alkol teslim ettiğini gördü.

Polis, müşteri olarak gelen biri kadın 2 kişi ile gözcülük yapan Ahmet T'yi (21) yakaladı. Kepenk altından alkol teslim eden kişiler ise iş yeri içerisine gizlenerek kapıyı açmadı.

Polisin yaptığı tüm uyarılara rağmen uzun süre kapının açılmaması sonrasında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, kepenk ve kapının çilingir yardımıyla açılmasına karar verildi. Ekipler çilingirin yaptığı çalışma sonrası kepenk altından içeriye girerek 3 kişiyi daha yakaladı.

Çilingirle içeriye giren polise "sokağa çıkma yasağı var diye burada kalıyoruz" dediler

Şahıslar kendilerine kapıyı neden açmadığını soran polise, "Seslendiğinizi hiç duymadık. Biz sokağa çıkma yasağı var diye burada kalıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Müşteri olarak gelen kadın ise kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 tane çocuğum var çekmeyin beni." diye tepki gösterdi.

İçeride bulunan Mustafa Cem G. (23), Yaşar Koray D. (21) ve Şenol Y. (42) görevli memurun görevini engelleme suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. 2 müşteri ve gözcülük yapan Ahmet T. de yasal işlemler için emniyete götürüldü.

Yakalanan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira olmak üzere 18 bin 900 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca iş yerine, kapalı olması gereken saatte satış yaptığı için de ilgili kanun gereği idari tutanak tanzim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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