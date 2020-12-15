SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

15.12.2020 05:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 05:30
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKoronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama akşam tekrar başlayacak. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamından uygulanmaya başlanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bugün için sona erdi. Dün akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte araç yoğunluğu yaşanırken, Bakırköy İncirli Metrobüs durağında ve toplu taşıt araçlarında da hareketlilik gözlendi.  Görüntü dökümü: -------------Metrobüse yürüyen vatandaşlar-Trafikte ilerleyen araçlar-Metrobüsün durağa yaklaşması-Metrobüse binen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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