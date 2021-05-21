Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Trafik görüntüsü Cevizlibağ metrobüs durağı ve vatandaşların görüntüsü İstanbul'da, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokak kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik görüntüsü

Cevizlibağ metrobüs durağı ve vatandaşların görüntüsü İstanbul'da, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokak kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu - Haberler
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