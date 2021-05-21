Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
Trafik görüntüsü Cevizlibağ metrobüs durağı ve vatandaşların görüntüsü İstanbul'da, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokak kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Trafik görüntüsü
Cevizlibağ metrobüs durağı ve vatandaşların görüntüsü İstanbul'da, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokak kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya