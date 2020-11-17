Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Koronavirüs salgınıyla ilgili son durumun masaya yatırılacağı toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesi durumunda öncelik İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve İzmir'e verilecek.

Kabine toplantısında başta koronavirüs olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda; korona tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durum masaya yatırılacak.

OKULLAR VE RESTORANLARIN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

16 Kasım'da ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

SAAT SINIRLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

OLASI BİR KISITLAMADA ÖNCELİK 5 İLE VERİLECEK

Kimi kaynaklar vakaların artmasına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesini öngörmese de; bu çerçevede alınacak bir karar ilk olarak riskli illerde uygulanacak. İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve İzmir vaka sayılarındaki artış nedeniyle, olası bir sokağa çıkma kısıtlamasında öncelikli olacak.