Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından köprüde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama nedeniyle evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Köprüsü'nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından köprüde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı