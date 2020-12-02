Son dakika haber | Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haber | Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

02.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:16

Son dakika haberleri: Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'de sona ermek üzere saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile kentin işlek yerlerinden Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güres, Medine, Cengiz Topel, Hakkı Akyüz Caddeleri ile Hükümet Bulvarı'nda sessizlik hakim olurken vatandaşların büyük oranda uygulama uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde kısıtlama kapsamında denetim yapıyor.

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Trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde denetim yapan ekipler, durdurdukları araçlarda istisnası olan kişilere verilen belgelerin bulunup bulunmadığını kontrol etti.

İstisnai durumlar haricinde dışarıda olduğu tespit edilen vatandaşlar, evlerine gitmeleri noktasında uyarıldı.

Son dakika haber | Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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