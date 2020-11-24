Sokağa çıkma kısıtlamalarına gençlerden destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Sokağa çıkma kısıtlamalarına gençlerden destek

24.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:59
Sokağa çıkma kısıtlamalarına gençlerden destek

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkili organlar tarafından alınan bir dizi önlemler hayata geçirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkili organlar tarafından alınan bir dizi önlemler hayata geçirildi. Bu önlemler kapsamında çeşitli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Özellikle gençlerin bu önlemlere uyması gerektiğini dile getiren sosyal medya da öne çıkan kullanıcılar, yeniden tırmanışa geçen vaka sayılarını sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle düşürmeyi planlayan yetkililere tam destek verdi.

Hayatımızda daha fazla kısıtlama olmaması için vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Özgür Deniz Cellat "Bunu gençlerin yardımı ile aşacağız önlemlere mutlaka uyulmalı" şeklinde paylaşımlar yapıyor. Pandemi dönemi yaptığı canlı yayınlarla salgının önemine dikkat çeken Özgür Deniz Cellat, gençlerin bu önemlere sıkı sıkı uyması gerektiğine dikkat çekti. Hayatımızda daha fazla kısıtlamaların olmaması için vaka sayılarının mutlaka düşürülmesi gerektiğini söyleyen Cellat, salgının bertaraf edilmesinde gençlere büyük önem düştüğünü ve gençlerin sosyal medyayı yoğun olarak kullandığı için bu alanda yayınlarına devam edeceğini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Denizli'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan gence 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı
Denizli'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan gence 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın Kısıtlamadan haberim yok
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın Kısıtlamadan haberim yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Berkun Oya Cem Yılmaz Şafak Sezer Hande Erçel
Spor Erol Bulut Mert Günok Okan Buruk Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamalarına gençlerden destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 17:03:29. #1.15#
title