Sokağa çıkma kısıtlamaları avcıları olumsuz etkiledi
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Sokağa çıkma kısıtlamaları avcıları olumsuz etkiledi

03.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:49
Sokağa çıkma kısıtlamaları avcıları olumsuz etkiledi

Kayseri Kocasinan Argıncık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, sokağa çıkma kısıtlamalarının avcıları mağdur ettiğini söylerken, bu durumun çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Kayseri Kocasinan Argıncık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, sokağa çıkma kısıtlamalarının avcıları mağdur ettiğini söylerken, bu durumun çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini dile getirdi.

22 Ağustos tarihinde açılan av sezonunda avcılara 3 gün izin verildiğini belirten Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, pandemi nedeniyle bu izin günü sayısının bire düştüğünü söyledi. Çelik, "Pandemiden dolayı av için sadece Çarşamba günü izin veriliyor. Bu durumda 65 yaş üstü olanlar hiç ava gidemiyor. Diğer avcılar için çalışan kesim olduğu için zorluk çekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için yetkililer ile yaptığımız görüşmede sorunları dile getirdik. 65 Yaş üstünün ava çıkabilmesi ve hafta sonunun ava kapatılmasının ardından Pazartesi ve Perşembe günlerinin ava açılmasını talep ettik. Ancak, böyle bir iznin merkez av komisyonunun acil toplantısı ile verilebileceğini ve mevcut şartlarda bunun mümkün olmadığını söylediler. Biz dernek olarak üyelerimiz sorunlarını gidermek için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ

Sokağa çıkma kısıtlamaları avcıları olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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