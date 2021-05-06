Ebru Gündeş, yasak aşk iddialarından sonra harekete geçti
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Ebru Gündeş, yasak aşk iddialarından sonra harekete geçti

Ebru Gündeş, yasak aşk iddialarından sonra harekete geçti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a ihanet yüzünden boşanma davası açtı. Davanın gündeme gelmesinin ardından Zarrab'ın Gndeş'i Hadise ile aldattığı ileri sürüldü. Hadise iddiaları kesin bir dille yalanlarken sessizliğini koruyan Gündeş, eşiyle görüşmek için 4 gün önce Amerika'ya gitti.

Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde eşinin kendisini tanıdığı bir kadınla aldattığını söyleyen Gündeş'in iddiası bir anda ortalığı karıştırdı. Söz konusu kadının Hadise olduğu ve Zarrab ile bir dönem yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hadise'nin yalanladığı iddiaya sessiz kalan Gündeş'den ilk hamle geldi.

AMERİKA'YA GİTTİ

Posta'nın haberine göre; eşini ihanetle suçlayan ünlü şarkıcı, 2 Mayıs'ta kızı Alara'yı da alıp Reza Zarrab ile konuşmak için Amerika'ya gitti.

BODRUM'DA BOŞANMA DAVASI AÇTI

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez'de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab'ın adresi ise Beykoz-Kanlıca'daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan'da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

GÜNDEŞ ALDATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

HADİSE O İDDİAYI YALANLADI

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü. İddiaları sert bir dille yalanlayan Hadise "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" demişti.

Gündem bomba gibi düşen yasak aşk iddiasının ardından Gündeş'in sessiz kalması tepki çekmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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