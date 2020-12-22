ŞOK 23-29 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu (ŞOK 23 Aralık 2020 Yılbaşı Özel Kampanyası)

ŞOK 23 Aralık 2020 Yılbaşı Özel Kampanyası detayları bu haberde. Bu hafta ŞOK Market'te 30 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak ŞOK 23-29 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği gibi 23 Aralık ŞOK Aktüel kampanyası ile gelecek ürünler tek tek listelendi. İşte ŞOK 23-29 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK 23 Aralık 2020 Yılbaşı Özel Kampanyası detayları bu haberde. Bu hafta ŞOK Market'te 30 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak ŞOK 23-29 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği gibi 23 Aralık ŞOK Aktüel kampanyası ile gelecek ürünler tek tek listelendi. ŞOK'ta bu hafta 23 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler işte bu haberde…

ŞOK 23 Aralık 2020 Aktüel Ürünler

Yılbaşına yaklaşırken vatandaşlar ŞOK market 23 aralık aktüel ürünler kataloğunu merakla bekliyor. ŞOK Market mağazalarında 23 Aralık – 29 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada yer alan aktüel ürünler nelerdir? ŞOK'ta bu hafta 23 Aralık Çarşamba günü gelecek ürünlere hep birlikte göz atalım.

ŞOK 23 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

-Seramik Kase Çeşitleri 4,99 TL,

-Döküm Tava 79,90 TL,

-Döküm Derin Tencere 99,90 TL,

-Paşabahçe Merrymix Çay Takımı 34,95 TL,

-2'li Paşabahçe Merrymix Kupa Bardak 12,95 TL,

-6'lı Paşabahçe Merrymix Bardak 24,95 TL,

-3'lü Paşabahçe Merrymix Bardak 12,95 TL,

-Paşabahçe Merrymix Silikon Kapaklı Karaf 14,95 TL,

-Borcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi 45,90 TL,

-Borcam Gravürlü Kapaklı Patisserie 34,90 TL,

-2'li Borcam Çerezlik 7,99 TL,

-Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL,

-Borcam Dikdörtgen Tencere 29,95 TL,

-Kadın Polar Sabahlık 39,95 TL,

-Kadın Pijama Takımı 39,95 TL,

-Kız Çocuk Pijama Takımı 29,95 TL,

-Kadın – Erkek ve Çocuk Şardonlu Termal Çorap 8,99 TL,

-Kırlent Kılıfı 5,99 TL,

-Hediyelik Havlu 12,50 TL,

-Waffle Dikdörtgen Kurulama Bezi 5,99 TL,

-Dertsiz Örme Runner 7,50 TL olacak.

ŞOK 23 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu AFİŞ

ŞOK 23 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu