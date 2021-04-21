ŞOK 21 Nisan aktüel gamer ürünleri: Gaming monitör, oyuncu koltuğu, oyuncu klavye, gaming mouse | ŞOK'tan teknolojik ürün alınır mı?

ŞOK 21 Nisan aktüel gamer ürünlerini sizler için derledik. Oyun severlerin merakla takip ettiği markaların ürünleri aktüel kataloğunda buluşturan ŞOK 21 Nisan aktüel ürünleriyle dikkat çekiyor. Oyun tutkunları için birbirinden farklı seçenekler sunulan katalogda yer alan Rampage ürünleri şu şekilde; Rampage oyuncu monitörü, Rampage oyuncu koltuğu, Rampage oyuncu klavyesi ve Rampage oyuncu mouse hakkında merak edilenler...

ŞOK aktüel 21 Nisan kataloğu şimdiden oyun severler açısından büyük bir ilgi topladı. ŞOK mağazalarından bugünden itibaren satışa sunulan oyuncu ürünleri normal fiyatına nazaran daha uygunken aynı zamanda taksit seçeneğini bulunduruyor. ŞOK'un yeni kampanyalı ürünlerinin bulunduğu katalogda yer alan ürünlere 21 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında tüm ŞOK mağazalarından ulaşılabilecek. Şu an mağazalarda bulunan Gaming monitör, oyuncu koltuğu, oyuncu klavye, gaming mouse ürünlerini inceleyelim...

ŞOK 21 NİSAN GAMER ÜRÜNLERİ - RAMPAGE OYUNCU MONİTÖRÜ ÖZELLİKLERİ

Rampage markalı olarak ŞOK'ta bugünden itibaren satışı başlayan gaming monitör oyun severler tarafından tercih edilecek gibi görünüyor. Fiyatı yüksek gibi görünse de bir gaming monitör için oldukça makul bir fiyata sahip. Ürün Rampage RM-344 ismine sahip ve 1.499 TL fiyatı var. Ürün 23.8 inç IPS panel özelliğiyle ekran genişliği ve renk konusunda oyun severlerin yüzünü güldürecek. Aynı zamanda FULL HD çözünürlüğe sahip monitör Freesync Teknolojine sahip. Hem yatay hem de dikey olarak 178 dereceye sahip monitörde, 2 HDMI + DP bağlantısı bulunuyor. Stok miktarı yalnızca 2000 adet olan bu monitörü vakit kaybetmeden almanızı tavsiye ederiz.

ŞOK RAMPAGE OYUNCU KOLTUĞU ÖZELLİKLERİ

Normal satış fiyatı 1700-1800 TL civarlarında olan oyuncu koltuğu, ŞOK marketlerinde 1099 TL'den satışa sunuluyor. Muadilleri 2000 TL civarlarında bir fiyatlandırması olan koltuğun ŞOK marketletinde 1099 TL'ye satılması bir fırsat, gönül rahatlığıyla alınabilecek bir gamer koltuğu. İsmi KL-R99 X-Jammer olan Rampage oyuncu koltuğunun özelliklerine değinecek olursak, görsel olarak bakıldığında kırmızı ve siyah olmak iki hoş renke sahip. Dayanıklı amortisörü ile birlikte yaklaşık 120 kg ağırlığı taşıyabiliyor. İki fonksiyonlu yumuşak kolçak bulunan bu oyuncu koltuğunun stoku yalnızca 1500 adet. Bu büyük indirim fırsatından yararlanmak için bir an önce ŞOK mağazalarına gitmenizi tavsiye ederiz.

ŞOK GAMING ÜRÜNLERİ - RAMPAGE OYUNCU KLAVYESİ ÖZELLİKLERİ

Bir diğer kampanyalı ürün Rampage'in gökkuşağı aydınlatmalı KB-R57X-Jammer oyuncu klavyesi. 2 yıl garantili bir şekilde satışa sunulan bu klavye içeriğinde, metal gövde, 19 anti gölgelendirme özellikli tuş, 10 milyon tuş vuruşu ömrü, lazer oyma tuşlar ve multi medya işlevi sunuyor. Satış fiyatı normalde 200,00 TL'leri bulan oyuncu klavyesi ŞOK mağazalarında 109,00 TL'den satışa sunuluyor. Stok adeti yalnızca 8.000'le sınırlı olan klavyeyi kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

RAMPAGE OYUNCU MOUSE ÖZELLİKLERİ

Rampage ürünleri arasında en beğenilen serilerden biri olan RPG ışıklı oyuncu mousesi SMX-R47 X-Jammer 7200 DPI özelliğine sahip. Yalnızca 8.000 adet stok adetiyle satışa sunulan bu mouse, 7 tuş özelliği barındırıyor. ŞOK mağazalarında yalnızca 99,90 TL'den satışa sunulan bu ürünü alan oyuncuların oyun keyfine doyacağını söyleyebiliriz.

21 NİSAN - 27 NİSAN ŞOK'TA SATILAN OYUNCU ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Rampage Oyuncu Monitörü RM-344 | 1.499 TL

Rampage Oyuncu Mouse Pad X-Jammer Mp-20 | 29,95 TL

Rampage KL-R99 X-Jammer Oyuncu Koltuğu | 1.099 TL

Rampage Oyuncu Klavye KB-R57 X-Jammer | 109 TL

Rampage Oyuncu Mouse SMX-R47 X-Jammer | 99,90 TL

Rampage MR-01 Arena Karbon Oyuncu Masası | 649 TL

Asonic Mobil Oyun Kolu | 24,95 TL

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ŞOK'TAN TEKNOLOJİK ÜRÜN ALINIR MI?

Aktüel ürünler kapsamında satılan bu ürünlerin sınırlı sayıda stokları bulunuyor. Bu nedenle piyasa değerinin oldukça altında bir fiyatlandırması var. Müşteriler bu ürünleri gönül rahatlığıyla alabilir. ŞOK'ta satılan teknolojik ürünler garantilidir.