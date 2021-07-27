Söğütlü'de halk otobüslerinin son durağı 3. OSB olacak
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Söğütlü'de halk otobüslerinin son durağı 3. OSB olacak

Söğütlü'de halk otobüslerinin son durağı 3. OSB olacak
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, halk otobüslerinin son durağının 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olacağını bildirdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, halk otobüslerinin son durağının 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olacağını bildirdi.

Özten, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezinden hareket ederek ilçeye gelen otobüslerle ilgili düzenleme yaptıklarını belirtti.

Fabrikalarda çalışan vatandaşlardan taleplerin gelmesi üzerine çalışma başlattıklarını aktaran Özten, "Meclisimizde gündeme getirdikten sonra halk otobüsçülerimizle bir toplantı yaptık. Birlikte aldığımız kararla Adapazarı merkezden kalkan otobüslerin OSB içerisinde yapacağımız durağa kadar gelmesini uygun bulduk. Otobüslerin durak yeri için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Özten, ilçeye önemli katkı sağlayan OSB'deki fabrika yönetiminin ve işçilerin her zaman yanlarında yer aldıklarını, taleplerini karşılamaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Söğütlü'de halk otobüslerinin son durağı 3. OSB olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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