Söğütlü Belediye Başkanı Genç'e Ziyaretler

Söğütlü ilçesindeki siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Genç, ilçede tam bir hizmet seferberliği kurduklarını, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, dernek başkanları, esnaf ve sanatkar odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Düzenledikleri toplantılarda siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının tek tek görüşlerini aldıklarını, almaya da devam edeceklerini belirten Genç, "Aramızda yaptığımız güç birliği sonucunda 2. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) onayını çıkarttık. Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye gösterdiği ilgiden ve onayından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Genç, ilçede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Adem Fidan, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Vodinalı, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şerafettin Gülerce ve mahalle muhtarları katıldı.