Söğüt, Trabzonlulara Konuk Oldu

Trabzonlulara, yapacağı projeleri anlatan Söğüt 31 Mart seçimlerinde desteklerini istedi.

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde bulunan Körfez Trabzonlular Derneği'nde üyeler ile bir araya geldi. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, ilçe yöneticileri ve teşkilat üyeleri ile birlikte gittikleri dernek lokalinde Körfez Trabzonlular Derneği Başkanı Adem Akova ile üyeler tarafından karşılanan Şener Söğüt'e ilgi büyük oldu.

BAŞKANLARA TRABZONSPOR FORMASI

Cumhur İttifakının önemine konuşmasında vurgu yapan AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna istikrar için, ülkenin bekası için Cumhur İttifakının yerelde de seçimleri kazanması gerektiğini söyledi. Hemşeri dernekleri, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler kattığını belirten Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt "Çalışmalarımızda sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracağız, ortak akıl ile en iyisini yapacağız" dedi. Programın sonunda Dernek Başkanı Adem Akova, Ramazan Tuna ve Şener Söğüt'e 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

PROJELERİNİ AKTARDI

Vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Söğüt, daha sonra Körfez Trabzonlular Arpalı Köyü Dernek lokaline giderek dernek üyeleri ile sohbet ettiler. Körfez Trabzonlular Arpalı Köyü Dernek Başkanı Adem Virdil ve dernek üyelerinin ilgisinden oldukça memnun olan Söğüt burada da yapacağı çalışmaları anlatarak hizmetlerin, değişim ve gelişimin devamı için destek beklediğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler