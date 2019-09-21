Söğüt'te yeni projeler için yıkım çalışmaları başladı

21.09.2019 12:52

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede yeni yapılacak projeler için yıkım çalışmaları başladı.



Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Sever, "100. Yıl Kent Meydanı ve Saat Kulesi projesi kapsamında yıkım çalışmaları başlamıştır. En kısa sürede ilçemize iki projeyi yapacağız. Ekiplerimize öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA