Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı
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Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı

13.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:34
Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı

VAN'ın Erciş ilçesinde giyim mağazası işleten Mevlüt Yeşilyurt, iş yerinde 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı.

VAN'ın Erciş ilçesinde giyim mağazası işleten Mevlüt Yeşilyurt, iş yerinde 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı. Yeşilyurt, havaların soğuduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin bu uygulama ile mağazasına gelip, ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

İlçede Van Yolu Caddesi'nde 10 yıldır giyim mağazası işleten Mevlüt Yeşilyurt, kış ayları için kıyafet almakta zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkıda bulunmak amacıyla askıda kıyafet uygulaması başlattığını belirtti. Yeşilyurt, maddi durumu kötü olanların, kendisinin ve gelen müşterilerinin askıya bıraktıkları kıyafetlerden faydalanabildiklerini söyledi.

Maddi durumu kötü olan vatandaşlara her kesin imkanları ölçüsünde destek olması gerektiğini ifade eden Yeşilyurt, "Kış aylarının başlamasıyla havalar soğudu. Dışarıda maddi durumu iyi olmayan insanlar için ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza askıda kıyafet uygulaması geldi. Mağazamızın bir köşesine oluşturduğumuz askıya ilk kıyafeti ben bırakarak uygulamayı başlattım. Bir hafta önce başlattığımız uygulamayı müşterilerimizde destekleyip, katkı sunmaya başladılar. Şimdi ihtiyaç sahibi herkes gelip askıda bulunan mont, kazak, çorap ve ceketlerden oluşan kıyafetlerden alabiliyor" dedi.

Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı
Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı
Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı
Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı
Soğuklar bastırınca 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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