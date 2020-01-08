Soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan öğrenciye tebrik

08.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:40

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Duru Türkmen, Mili Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından tebrik edildi.

Atatürk İlkokulunda öğrenim gören Türkmen'i sınıfında ziyaret eden Çetin, kitap ve boyama seti hediye etti.

Annesi Burcu ve babası Gökhan Türkmen ile Duru'yu makamında kabul eden Belediye Başkanı Murat Gerenli de 7 yaşındaki öğrenciyi örnek davranışından dolayı kutladı.

Görüntüleri sosyal medyada görünce gurur duyduğunu ifade eden Gerenli, "Çok mutlu oldum. Duru kızımızı böyle örnek bir davranışta bulunduğundan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Duru Türkmen ise Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına saygı gösterilmesi için her zaman İstiklal Marşı'nda saygı duruşunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA