TERMAL, YALOVA (İHA) - Soğuk havada termal keyfi

Afyonkarahisar'da soğuk ve karlı havaya aldırış etmeden termal havuzun keyfini doyasıya yaşadılar

AFYONKARAHİSAR - Sıcaklıkların eksi 15 dereceye kadar düştüğü Afyonkarahisar'da tatilciler karlı havada girdikleri termal havuzlarda ısındılar. Şifa kaynağı termal sular her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin gözdesi oldu.

Afyonkarahisar'ın en önemli termal havzalarından birisi olan Gazlıgöl'ün en büyük termal oteli olan Özgül Termal Tatil Köyü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kış mevsiminde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bölgenin en büyük havuzuna sahip olan Özgül Termal Tatil Köyü'nde misafirler su sıcaklığı ve mineral değerleri ile soğuk havaya rağmen havuza büyük ilgi gösteriyor. Sıcaklığın eksi 15 derecelere kadar düştüğü kentte havuzun yanı başındaki kar birikintilerine aldırmayan misafirler girdikleri havuzda yüzmenin zevkini doyasıya yaşadı.

Mardin'den tatil için Özgül Termal Tatil Köyü'ne gelen Furkan Çelik, soğuk ve karşı havaya rağmen termal havuza girmenin zevkinin bir başka olduğunu kaydetti. Çelik, "Karda termal keyfi çok güzel, hem şifa buluyor hem de keyfini sürüyoruz. Termal havuz on numara. Şifa buluyoruz aynı zamanda havuz dinç tutuyor. Herkese öneririz bu keyfi" dedi.

"Karda termal tatil çok güzel"

Bir başka misafir Enes Akdağ ise bu sene tatil için Özgül Termal Tatil Köyü'nü tercih ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İlk defa geliyorum ama çok güzel. Termal tatili düşünen herkese tavsiye ederim. Bugün üçüncü günüm, bir hafta kalmayı planlıyoruz. Ailemizle birlikte geldik. Karda termal tatil çok güzel."