SOĞUK HAVADA PAZARCI VE VATANDAŞA SALEP DAĞITILDI

AZİZİYE, ERZURUM (DHA) - TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da, semt pazarına giden esnaf ve vatandaşa salep ikram edildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü merkez Aziziye ilçesindeki pazara zabıta ekipleri ile giren Başkan Muhammed Cevdet Orhan, esnaf ve alış-veriş yapmaya gelenlere salep ikramında bulundu. Başkan Orhan, Erzurum'un en soğuk günlerinden birini yaşıyoruz. Bu soğuk kış günlerinde pazarcı ve vatandaşa sıcak salep ikram ederek biraz olsun ısınmalarını sağladık dedi.

SOĞUK HAVALARDA SALEP DAĞITIMI DEVAM EDECEK

Yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava özellikle dışarıda çalışan esnaf ve onlardan alış-veri yapmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından etkisini gösteren soğuk havaya karşılık belediye ekipleri de harekete geçti. Merkez Aziziye Belediyesi, Dadaşkent semtindeki pazarda esnaf ve vatandaşa sıcak salep ikramında bulundu. Zabıta ekipleri ile birlikte pazara giren İlçe Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, devasa semaverde hazırlanan salepleri üşüyen esnaf ve vatandaşa dağıttı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu pazarda içilen salebin vücudu ısıtacağını söyleyen Başkan Orhan, Şu an Erzurum'un en soğuk günlerini yaşıyoruz. Olabildiğince de esnafımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Bu soğuk kış günlerinde bir nebze olsun pazarcı ve vatandaşa sıcak salep ikram ettik. Bugünlerde, özellikle bu soğuk kış günlerinde bizim de pazarcı esnafıyla yapmış olduğumuz bu muhabbet ve sıcak ortamı biraz da saleple sıcaklandırmak istedik. Dolayısıyla kendi yakmış olduğumuz kazanlarımızdaki salebi bütün esnafa dağıttık. Bundan sonraki soğuk havalarda da salep dağıtımı devam edecek diye konuştu.

EN SON GEÇEN SENE İÇTİM

Salebi en son bir yıl önce içtiğini söyleyen pazar esnafından Bilal Aydemir Havalar çok soğuk. Gün boyu dışarıda durduğumuz için soğuk iliklerimize kadar işliyor. Başkanın ikram ettiği saleple ısındık. Salebi en sor geçen sene içmiştim diye hatırlıyorum dedi.