Soğuk havada öğrencilerin içini ısıtan etkinlik

AMASYA (İHA) - Amasya Taşova Gençlik Merkezi, final haftasındaki üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulundu.

Taşova Gençlik Merkezi, soğuk havada gençlerin içini ısıtmak ve final haftasındaki üniversite öğrencilerine moral olmak amaçlı mutfağında pişen çorbayı üniversite öğrencilerine yaptıkları etkinlikle ikram etti. Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel'in hazırladığı çorbayı, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik dağıttı.

Gençlik Merkezinde hazırlanan çorbayı dağıtan Kaymakam Ahmet Gökcecik, "Gençlik Merkezi Müdürümüz kendi elleriyle çorba hazırlamış, bize de ellerimizle dağıtmak düştü. Bu hafta çocuklarımızın final haftası. Onların sınav maratonunun son safhasında derslerine daha iyi çalışabilmeleri ve motivasyonlarının artması için etkinlik düzenlenmiş. Tebrik ediyorum. Gençlerimize de sınav haftasında başarılar diliyorum. Umarım çorbalar zihinlerini açar" dedi.

Kendilerini unutmayan yetkililere teşekkür eden öğrencilerden Halil İbrahim Yaz da "Bu hafta final haftası olduğu için gençlik merkezimizin düzenlemiş olduğu çorba etkinliğine katıldık. Müdürümüzün yapmış olduğu çorbayı Kaymakamımızın ikramıyla yedik, içtik. Karnımız doydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - AMASYA