Soğuk Havada da Kan Bağışında Bulunun"

AYŞE YILDIZ - Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, 2019'da 3 milyon ünitenin üzerinde kan toplamayı hedeflediklerini belirterek, "Soğuk havalarda kan bağışında ufak bir düşme oluyor, ama arkadaşlarımız bunu kampanyalarla tamamlamaya çalışıyor. Soğuk havada kan vermenin hiçbir sakıncası yok, bu tamamen psikolojik bir durum." dedi.

Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirdiği yardımlarla mazlumların sesi olan Kızılayın gönüllü bağışçılardan topladığı kan ünitelerini de hastalara ulaştırdığını söyledi.

Türkiye'nin kan ihtiyacının belirli oranlarda arttığını vurgulayan Altan, "Kızılay yılda 3 milyon ünite kan topluyor. Bunun da 1300 hastaneye günlük sevkiyatını yapıyor. Kimsenin ruhu duymadan gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarını kazasız, belasız sürdürüyor." diye konuştu.

Hastaların kan ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Altan, bunun için kimseden para alınmadığını, tamamen gönüllülüğün esas olduğunu ifade etti.

Türkiye'de kendisi kan alan 18 hastane olduğunu vurgulayan Altan, kapasitelerini artıracaklarını, hastanelerin sayısının biraz daha düşeceğini dile getirdi.

"Yılda 2 milyar lira ülkemizde kalacak"

Hükümetin, kan ürünlerinden ilaç yapılması yönünde kararı bulunduğunu hatırlatan Altan, "Çalışmalar sürüyor. O çalışma da tamamlandığında ülkemizin dövizi yurt dışına gitmemiş olacak. Yurt dışından almış olduğumuz birtakım ilaçları, kendimiz üretmiş olacağız ve yılda 2 milyar lira ülkemizde kalacak." dedi.

2019'da 3 milyon ünitenin üzerinde kan toplamayı hedeflediklerini aktaran Altan, şunları kaydetti:

"Sıfır kan grubu çok aranan bir grup, halkımız, gençlerimiz bu konularda çok hassaslar. Bir defa kan verdiğinde, üç ayda bir 'Kan verin.' diye uyarılıyor. Bağışçılarımız, kanlarını diğer kardeşleri için paylaşmaktan mutlu oluyorlar. Soğuk havalarda kan bağışında ufak bir düşme oluyor ama arkadaşlarımız bunu kampanyalarla tamamlamaya çalışıyor. Bizim çağrımız yaz kış demeyip, mesaj geldikçe en yakın kan alma birimlerimize gidip, oralarda kan bağışını yapmaları. Soğuk havada kan vermenin hiçbir sakıncası yok, bu tamamen psikolojik bir durum. Doktorlarımız gelen kişinin kanını ölçüyor, onunla alakalı birtakım sorular soruyor, testler yapıyor. Bir sıkıntı varsa alamayacaklarını söyleyip, kişiyi yönlendiriyor."

Teknolojisiz kamp

Altan, güzel çalışmalarının olduğuna değinerek, üniversitelerde kulüpler kurduklarını, şubelerinde gençlik birimleri açtıklarını söyledi.

Yazın da kamplar açtıklarını ifade eden Altan, bu sene 10 bin gencin kamplardan istifade ettiğini, 2019'da bunun sayısını daha da artıracaklarını aktardı.

Engellileri, şehit ailelerinin çocuklarını da kamplara aldıklarını belirten Altan, şöyle devam etti:

"Teknolojisiz kamp yaptık. Arkadaşlarımız üç günlüğüne denediler. Onun sayısını da artırmaya çalışacağız. 80 öğrenciyle bunu denedik. Teknolojisiz kamp telefonsuz, internetsiz, bilgisayarsız 8 köyle anlaştık. O köylere gidip gençlerimiz köylülere yardımcı oldular. Kendi kazandıklarını yediler, üç günlük deneme yaptık ama baktık rağbet çok. Önümüzdeki yıl artıracağız. Gençlerin Türkiye'nin en küçük idari birimi olan köylerde, oralardaki insanlarla tanışıp kaynaşması, bir bağın tesisi edilmesi için kampı düzenledik."

Kaynak: AA