Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli?

Esra Ezmeci, gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunuyor. Peki, Esra Ezmeci kaç yaşında nereli? Esra Ezmeci kimdir? İşte, Esra Ezmeci biyografisi!

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2003'te İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halka İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2011 yılında ise İstanbul Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yeniden lisans öğrenimi gördü. Bölümünü birincilikle tamamlayan Ezmeci, ardından aynı kurumda Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisansa başladı. Yüksek lisansın ardından öğrenimine, Adli Bilimler alanında doktora yapmak üzere devam etti.

Kariyerine İstanbul Çapa Devlet Hastanesi'nin Psikiyatri bölümünde staj yaparak başlangıç yapan Ezmeci, sonrasında uzun yıllar boyunca İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde Klinik Psikolog olarak çalıştı. Ardından ise kendi terapi merkezini kurarak, danışanlarına profesyonel destek vermeyi bağımsız bir şekilde sürdürdü. Danışanlarına çeşitli konularda tedavi hizmeti sunan Esra Ezmeci, aynı zamanda kendi geliştirdiği tekniklerle de adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle "geçmiş temizleme terapisi" ile büyük yankı uyandıran psikolog-yazar, konuya yönelik kaleme aldığı makaleler ve kitaplarıyla farklı kitleleri etkilemeye devam ediyor.

Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilk kitabını yayımladığı 2018 yılından bu yana çok satanlar listelerindeki yerini koruyor. Ezmeci, gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunuyor. Bireysel danışmanlık, aile - ilişki - evlilik danışmanlıkları, ergen psikolojisi, bağımlılık tedavisi vb. alanlarda da önemli çalışmaları bulunan Ezmeci, özgün teknikleriyle alanının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Uzman bakış açısı ve samimi dili ile okurlarına hem profesyonel bir destekçi hem de yardım eli uzatan bir dost olarak yaklaşan Esra Ezmeci, bu sayede günden güne daha büyük bir kitleye ulaşıyor. Aynı zamanda katıldığı çeşitli televizyon programlarıyla da tanınan yazar, baş ucunuzdan hiç ayırmak istemeyeceğiniz kitaplarıyla sizi de kendinizi yeniden keşfetmeye davet ediyor.