Şoförler Odası'nda Yılmaz Özer 4. Kez Başkan

Dört adayın yarıştığı Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Yılmaz Özer güven tazeledi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesindeki odalarda seçimler devam ederken, Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulunda Yılmaz Özer güven tazeleyerek 4. kez başkan seçildi.

Dursun Akçam Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Yılmaz Özerin yanı sıra Asım Özer, Tayfun Aşık ve Ufuk Gedikoğlu'nun yarıştıkları ve 335 oyun kullanıldığı Genel Kurulda, Yılmaz Özer 99 oy, Asım Özer 99 oy, Ufuk Gedikoğlu 92 oy ve Tayfun Aşık da 40 oy aldılar. Yılmaz Özer ve Asım Özer'in aldıkları oy sayısı eşit olunca yeni başkan adayının seçilmesi kura ile gerçekleşti. Yapılan kura çekimi sonucu mevcut başkan Yılmaz Özer yeniden başkanlığa seçildi.

4. kez başkan seçilen Yılmaz Özer Seçim sonrası açıklamalarda bulundu. Özer, "Sabahın erken saatlerinden bu yana bizlerle birlikte burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli esnaf kardeşlerim bu seçimin kaybedeni yok, bu seçimin kazananı var. Bu kazanan da sizlersiniz. Ardahan Şoförler odası esnafıdır. Beni tekrar destekleyenlere teşekkür ederim. Bundan sonra her şeyi yapmak için tekrar varım. Sürekli olarak üyelerimizin faydası için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. - ARDAHAN