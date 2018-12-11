Şoför, Otobüste Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Götürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta bindiği özel halk otobüsünde rahatsızlanarak yere yığılan genç, sürücü Abdullah Deveci tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Abdullah Deveci yönetimindeki özel halk otobüsüne binen, ismi öğrenilemeyen genç, aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Diğer yolcuların haber vermesi üzerine sürücü Deveci, hemen güzergahından çıkıp, otobüsü en yakındaki özel hastaneye yönlendirdi. Otobüs hastanenin önüne yanaşırken, sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri otobüste ilk müdahaleyi yaptığı genci daha sonra koluna girerek hastaneye taşıdı. Tedavisine başlanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

- Kahramanmaraş